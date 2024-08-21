Семья из Оренбурга разбилась в ДТП под Ростовом
Семья из Оренбурга разбилась в ДТП под Ростовом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась около 5 часов утра 21 августа. На 269-м километре дороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» «Сузуки» с оренбургскими номерами въехал в электроопору на обочине.
По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем машины, не справилась с управлением.
В результате погибли двое несовершеннолетних пассажиров — 11-летний мальчик и 9-летняя девочка.