Рязанские полицейские разыскивают очевидцев наезда на 17-летнего подростка

Авария произошла 26 июля 2023 года, примерно в 22 часа 50 минут, в поселке Елатьма в Касимовском районе.

Рязанские полицейские разыскивают очевидцев наезда на 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 26 июля 2023 года, примерно в 22 часа 50 минут, в поселке Елатьма в Касимовском районе. Возле дома № 11-а на улице Ленина 19-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», совершил наезд на 17-летнюю жительницу Касимовского района.

В результате девушка обращалась за медицинской помощью.

Очевидцев данной аварии просят обращаться в отдел № 4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону (4912) 29-72-56.