Рязанская Госавтоинспекция анонсировала массовые рейды

В среду, 21 августа, инспекторы будут останавливать автомобили с незаконными госномерами, а также машины, которые не зарегистрированы в установленном порядке.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала массовые рейды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В среду, 21 августа, инспекторы будут останавливать автомобили с незаконными госномерами, а также машины, которые не зарегистрированы в установленном порядке.

Напомним, ранее в Рязани на улице Зубковой заметили несколько экипажей ДПС.