Рязанцы пожаловались на опасную езду и хамство водителя маршрутки № 75

«Маршрут 75. Водитель хамил, вел себя развязно. Чуть не создал аварию на перекрестке, маршрутку занесло. Было опасно находиться пассажирам», — написал автор.