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Рязанцев пригласили на семинар «Семья: границы и дети»
24 августа на базе Центра творческого развития 360 пройдет семинар «Семья: границы и дети». Его проведет директор МБУДО «ЦДТ «Феникс», психолог, психотерапевт, автор терапевтических проектов и курсов Ирина Тупицо.

24 августа на базе Центра творческого развития 360 пройдет семинар «Семья: границы и дети». Его проведет директор МБУДО «ЦДТ «Феникс», психолог, психотерапевт, автор терапевтических проектов и курсов Ирина Тупицо. Темой семинара станут личные границы.

Ирина Тупицо расскажет о границах внутри семьи, в общении с детьми и последствиях нарушений этих границ. Также участники семинара узнают, как обозначать свои границы для окружающих и как следует поступать, если их нарушают. Эксперт расскажет стоит ли устанавливать границы при общении с собственным ребенком, к чему могут привести нарушения личных границ ребенка со стороны родителей и почему дети с нарушенными границами чаще становятся жертвами буллинга.

Семинар платный. Стоимость его посещения составляет 1000 рублей. Стоимость посещения семинара и его запись с доступом на 2 недели будет стоить 2000 рублей. Стоимость записи семинара с доступом на 3 месяца без его посещения также будет стоить 2000 рублей.

Помимо этого, 24 августа в Центре творческого развития состоится День открытых дверей. В программе:

  • экскурсия по Комплексу 360;
  • презентация Нулевого класса;
  • открытые занятия;
  • развивающие игры;
  • мастер-классы.

На мероприятии также состоится розыгрыш года бесплатных занятий на базе Центра 360. Участие в Дне открытых дверей бесплатное. Начало мероприятия в 11:00. По всем вопросам и для записи на событие обращайтесь по телефону: 520-360.

Возрастное ограничение: 0+.