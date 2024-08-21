Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с инвестициями

Аферисты создают поддельные аккаунты в соцсетях, мессенджерах, веб-ресурсы, а также разрабатывают приложения, которые имитируют биржи и инвестиционные проекты.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с инвестициями. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что злоумышленники обещают высокую и стабильную прибыль, однако на деле их жертвы остаются без вложенных средств, а также теряют свои конфиденциальные данные.

Аферисты создают поддельные аккаунты в соцсетях, мессенджерах, веб-ресурсы, а также разрабатывают приложения, которые имитируют биржи и инвестиционные проекты.