Под Челябинском мужчина устроил ДТП и оставил пассажира умирать в траве

Под Челябинском мужчина устроил ДТП и оставил пассажира умирать в траве. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на УМВД по региону.

Отмечается, что мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пассажира выкинуло из салона.

По данным ведомства, водитель вызвал знакомых для помощи. Они приехали, помогли ему отбуксировать автомобиль, а пассажир так и остался лежать в траве.

Его спустя несколько часов нашли прохожие. Он скончался в больнице.