Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью не признал вину по одной из статей
Напомним, мужчине предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью не признал вину по одной из статей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Руслана Сидики* Игоря Поповского.
Он отрицает, что проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности.
Напомним, мужчине предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов