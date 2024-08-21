Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью не признал вину по одной из статей

Напомним, мужчине предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.