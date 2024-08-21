Малков рассказал о развитии игровых командных видов спорта в Рязанской области

Отмечается, что данный вопрос рассмотрели во вторник, 20 августа, на заседании правительства.

Губернатор Павел Малков рассказал о развитии игровых командных видов спорта в Рязанской области.

Отмечается, что данный вопрос рассмотрели во вторник, 20 августа, на заседании правительства.

Министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов доложил о деятельности и поддержке профессиональных спортивных клубов: ФК «Рязань», ХК «Рязань-ВДВ», волейбольного клуба «Рязань-РГУ» и баскетбольного клуба «Рязань».

Речь шла о реализации программ развития различных видов спорта, вовлечении в спорт детей и молодежи, их обучении, а также укреплении материально-технической базы спортшкол и в целом спортивной инфраструктуры региона.

В настоящее время игровыми видами спорта занимается более семи тысяч детей.

Малков подчеркнул, что важнейшей задачей является выстраивание качественной системы подготовки детей.

«Приоритетная задача — создание условий для развития юных спортсменов, для их тренировок, то есть полноценной системы подготовки по основным видам спорта. Необходимо также продолжать развивать инфраструктуру, качественную спортивную медицину», — сказал он.

Губернатор добавил, что по его приглашению в регион уже в сентябре приедет один из ведущих специалистов для проработки вопросов, связанных с выстраиванием системы подготовки спортсменов в регионе.

По его словам, планируется строительство еще ряда крупных объектов, среди которых новые ледовые арены, обогреваемое футбольное поле и другие.