Baza: в Кировской области полицейским пообещали премию за преступника, подписавшего контракт

В Кировской области полицейским пообещали премию за преступника, подписавшего контракт. Об этом пишет BAZA.

По данным канала, полицейским по всей России рекомендовали проводить беседы с задержанными и предлагать им отправиться на СВО.

В Кировской области за каждого контрактника пообещали платить 10 тысяч рублей.

В других регионах полицейским ставят в приоритет подписание контракта задержанными, а не направление дела в суд.