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Алаудинов: ВСУ в ближайшее время могут нанести удар на другом участке
По словам командира спецназа «Ахмат», украинские бойцы в Курской области занимаются перегруппировкой.

ВСУ в ближайшее время могут нанести удар на другом участке. Об этом в среду, 21 августа, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, украинские боевики на курском направлении остановлены, российские силы начали «задвигать» противника обратно.

«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить. Но общий анализ есть, примерное представление, что он собирается сделать, тоже есть. Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», — сказал Алаудинов.