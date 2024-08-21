60-летняя рязанка обокрала пенсионерку в супермаркете
Возбуждено уголовное дело.
60-летняя рязанка обокрала пенсионерку в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратилась 74-летняя жительница Шиловского района и сообщила, что в магазине у нее пропал кошелек.
Оперативники уголовного розыска с помощью работников установили описание внешности всех посетителей, которые в тот час заходили в магазин.
К хищению оказалась причастна 60-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело.