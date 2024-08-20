В жилом доме в Новороссийске произошел взрыв, погиб подросток

В жилом доме в Новороссийске произошел взрыв, погиб подросток. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв произошел в одной из квартир на 13 этаже жилого дома на Анапском шоссе. По словам местных жителей, многоэтажка не была газифицирована. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире труп 16-летнего подростка и трех раненых несовершеннолетних в возрасте 16, 17 и 10 лет. Их госпитализировали.

Предварительно, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с гранатой, либо неизвестным СВУ — эту версию проверяет местная полиция. На месте сейчас продолжают работают экстренные службы.