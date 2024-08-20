В Вологодской области при столкновении автобуса и легковушки погибли два человека

В Вологодской области при столкновении автобуса и легковушки погибли два человека. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Россия».

Отмечается, что автомобиль, в котором находились два молодых человека, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

Погибли водитель и пассажир легковушку.

По данным канала, тела молодых людей разбросали на десятки метров.

Среди пассажиров автобуса никто не погиб и не получил серьезных травм.