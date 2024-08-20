В Таганроге толпа подростков издевалась над сверстницей и снимала на видео

В Таганроге толпа подростков издевалась над сверстницей и снимали на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Donnews.

Инцидент произошел в микрорайоне Каменка. По данным источника, более пяти школьников сначала унижали девушку, после чего попытались стащить с нее одежду. На кадрах видно, что сверстники обступили пострадавшую, один из нападавших ударил стоящую на коленях девушку. Отмечается, что подростки сами опубликовали материал в социальных сетях.

По данным источника издания Rostov.aif.ru, на видео не попало то, как школьницу несколько раз ударили электрошокером и били ногами.

На ситуацию обратили внимание в администрации. По словам руководителя пресс-службы муниципалитета Елизаветы Куповых, правоохранители уже установили личности большинства участников.

«Органы системы профилактики уже проводят необходимую работу», — прокомментировала Куповых.

Следователи проводят проверку.