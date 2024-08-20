В США заявили, что НАТО вторглась на территорию России

Отмечается, что военный потенциал России намного превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Украины оружием.

В США заявили, что НАТО вторглась на территорию России через Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

«Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию», — сказал он.

Кроме того, он отметил, что военный потенциал России намного превосходит возможности США и Евросоюза по снабжению Украины оружием.