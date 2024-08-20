В Сочи волгоградский турист угнал и сжег машину

В Сочи волгоградский турист угнал и сжег машину. Об этом сообщило местное УМВД.

21-летний юноша проводил время со своим 38-летним неоднократно судимым другом. Вдвоем они решили украсть автомобиль ВАЗ-2114. Старший участник вскрыл машину и запустил двигатель, но затем отказался от идеи и ушел домой.

Подельник захотел довести начатое до конца, сел за руль и скрылся с места преступления. Позже он попал в ДТП и поджег машину, чтобы уничтожить улики и избежать наказания.

В результате автомобиль полностью сгорел, угонщика задержали.

В отношении жителя Волгоградской области и его товарища возбудили уголовное дело.