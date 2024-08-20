В Сапожке поймали несовершеннолетнего водителя мопеда

На родителей возбудили административное дело по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию.

В Сапожке поймали несовершеннолетнего водителя мопеда. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инспекторы остановили мопед «ЛМ-48Б», за рулем которого был 13-летний мальчик.

Подростка отстранили от управления транспортным средством. На родителей возбудили административное дело по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию.