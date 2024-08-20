В Санкт-Петербурге две проститутки выпрыгнули из окна при побеге от полиции

В Санкт-Петербурге две проститутки выпрыгнули из окна при побеге от полиции. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил РЕН ТВ.

В интим-салон нагрянули силовики. Администратор и охранник нелегального заведения не оказали сопротивления, а девушки попытались скрыться. Петербурженки спрыгнули с высоты пяти метров на брусчатку и получили множественные переломы, травмы позвоночника и грудной клетки.

Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Им грозит административный штраф 2000₽.