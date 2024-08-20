В рязанском Лесопарке открылась комната матери и ребенка

Новую комнату матери и ребенка установили в районе моста. Бокс оборудован пандусом с перилами для заезда с коляской. Внутри бокса есть пеленальный столик, проточный водонагреватель, уборная зона с сантехникой.

В рязанском Лесопарке открылась комната матери и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Комнату матери и ребенка открыли 16 августа в рамках акции «Подарок любимому городу».

Новую комнату матери и ребенка установили в районе моста. Бокс оборудован пандусом с перилами для заезда с коляской. Внутри бокса есть пеленальный столик, проточный водонагреватель, уборная зона с сантехникой.

Отмечается, что покрытие помещения антивандальное, все поддается чистке и мойке. Для обслуживания комнаты оборудована отапливаемая техническая зона с горячей водой.

Ранее подобная комната была установлена в ЦПКиО.