В Рязанской области волонтеры нашли трех заблудившихся в лесу грибников

Двоих грибников нашли недалеко от населенного пункта Шаранино. Третьего заблудившегося нашли в районе деревни Томаково.

В Рязанской области волонтеры нашли трех заблудившихся в лесу грибников. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».

Во вторник, 20 августа, волонтеры определили местоположение двух заблудившихся в Клепиковском районе районе грибников. Их нашли недалеко от населенного пункта Шаранино.

Также во вторник волонтеры помогли третьему заблудившемуся в клепиковском лесу. Его нашли в районе деревни Томаково.