В Рязанской области уничтожили 480 квадратных метров зарослей конопли

Очаги произрастания обнаружили в семи районах.

В Рязанской области уничтожили 480 квадратных метров зарослей конопли. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские получили информацию о том, что в Захаровском, Пителинском, Старожиловском, Шацком, Клепиковском, Кораблинском и Спасском районах находится очаги произрастания дикорастущего наркосодержащего растения.

Сотрудники территориальных отделов органов внутренних дел организовали уничтожение выявленных очагов на общей площади более 480 квадратных метров.

В ведомстве добавили, что обследование территории районов продолжается.