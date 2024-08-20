В Рязанской области уничтожили 480 квадратных метров зарослей конопли
Очаги произрастания обнаружили в семи районах.
В Рязанской области уничтожили 480 квадратных метров зарослей конопли. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские получили информацию о том, что в Захаровском, Пителинском, Старожиловском, Шацком, Клепиковском, Кораблинском и Спасском районах находится очаги произрастания дикорастущего наркосодержащего растения.
Сотрудники территориальных отделов органов внутренних дел организовали уничтожение выявленных очагов на общей площади более 480 квадратных метров.
В ведомстве добавили, что обследование территории районов продолжается.