В Рязанской области пропал 51-летний Андрей Поляков
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
В Рязанской области пропал 51-летний Андрей Поляков. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
С 19 августа 2024 г. местонахождение рязанца неизвестно.
Приметы: рост 180, плотного телосложения, серо-голубые глаза, короткие седые волосы.
Одежда: черные штаны, черная спортивная олимпийка, синяя футболка с надписью «23 февраля».
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: