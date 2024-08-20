В Рязанской области экс-следователя осудили за фальсификацию доказательств

По данным издания, бывшая сотрудница СКР в личных целях подделывала показания в отношении обвиняемых.

В Рязанской области экс-следователя осудили за фальсификацию доказательств. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета-Рязань»

По данным издания, бывшая сотрудница СКР в личных целях подделывала показания в отношении обвиняемых.

Ей было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, однако наказание заменили на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% зарплаты