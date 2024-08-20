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В Рязани произошло массовое отключение света
Без света остались 17 улиц.

В Рязани произошло массовое отключение света. Об этом сообщает пресс-служба региональных электросетей.

Вечером во вторник, 20 августа, без света остались улицы:

  • Есенина;
  • Введенская;
  • Халтурина;
  • Полевая;
  • Разина;
  • Пугачева;
  • Лизы Чайкиной;
  • Старообрядческий проезд;
  • 1-й и 2-й проезды Ломоносова;
  • Космодемьянской;
  • Хлебная;
  • Телевизионная;
  • район Голенчино;
  • Трудовая;
  • Рытикова;
  • Гастелло;
  • Окружная дорога.

Бригады РГРЭС проводят ремонтно-восстановительные работы.