В Рязани произошло массовое отключение света
Без света остались 17 улиц.
В Рязани произошло массовое отключение света. Об этом сообщает пресс-служба региональных электросетей.
Вечером во вторник, 20 августа, без света остались улицы:
- Есенина;
- Введенская;
- Халтурина;
- Полевая;
- Разина;
- Пугачева;
- Лизы Чайкиной;
- Старообрядческий проезд;
- 1-й и 2-й проезды Ломоносова;
- Космодемьянской;
- Хлебная;
- Телевизионная;
- район Голенчино;
- Трудовая;
- Рытикова;
- Гастелло;
- Окружная дорога.
Бригады РГРЭС проводят ремонтно-восстановительные работы.