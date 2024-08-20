В России выросли цены на верхнюю одежду

За полгода стоимость курток увеличилась на 11,5%, плащей — на 17%, пальто — на 6%, жилетов — на 14%.

В России выросли цены на верхнюю одежду. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на данные госсистемы маркировки «Честный знак».

За полгода стоимость курток увеличилась на 11,5%, плащей — на 17%, пальто — на 6%, жилетов — на 14%. По оценкам бизнеса, в рознице за шесть месяцев стоимость верхней одежды выросла от 15% до 25%. Среди причин участники рынка называют низкий уровень импортозамещения, а также удорожание логистики, рост аренды и услуг ЖКХ.

По данным ЦРПТ, если сравнивать со средневзвешенными ценами 2022 года, когда на Россию усилилось санкционное давление, а ряд зарубежных производителей покинули страну, стоимость всех видов верхней одежды снизилась.