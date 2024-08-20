В России в половине образцов армянского коньяка обнаружили нарушения

Только 23 пробы из 200 оказались соответствующими ГОСТу и законодательству РФ.

В России в половине образцов армянского коньяка обнаружили нарушения. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт».

Только 23 пробы из 200 оказались соответствующими ГОСТу и законодательству РФ. В остальных коньячный дистиллят подменяют неустановленным спиртом.

Ассоциация направила письмо в Росалкогольтабакконтроль, ФТС и Генпрокуратуру с просьбой усилить контроль за импортной продукцией.