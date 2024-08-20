В Москве мигрант ради денег убил 84-летнего полковника ВВС в отставке

В Москве мигрант ради денег убил 84-летнего полковника ВВС в отставке. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, безработный мигрант из Таджикистана узнал, что пенсионеры живут без детей и решил их ограбить. Пожилого мужчину он убил несколькими ударами топора по голове. Потом накинулся на его 82-летнюю жену.

После убийства мигрант скрылся и украл банковскую карту пенсионеров. Для того, чтобы замести следы он устроил пожар, однако дом не успел сгореть.

Внутри дома полиция обнаружила тело экс-работника внуковского авиаремонтного завода и его супругу. Женщина сейчас в больнице.

Убийцу поймали. Он рассказал, что пошел на ограбление ради денег на операцию сына.