В Курской области российские военные применили новый тип FPV-дронов против ВСУ
Отмечается, что БПЛА управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления невозможно из-за отсутствия радиосигналов.
В Курской области российские военные применили новый тип FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» против ВСУ. Об этом пишет «АиФ».
Отмечается, что БПЛА управляется по проводу, поэтому засечь пункт управления невозможно из-за отсутствия радиосигналов.
Украинские РЭБ против нового российского дрона бессильны.
Фото URA.RU