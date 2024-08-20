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В Красноярском крае трое детей устроили пожар в расселенном доме

В Красноярском крае трое детей устроили пожар в расселенном доме. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в населенном пункте Подтесово. Несовершеннолетние гуляли по расселенному дому и нашли в нем зажигалку. Мальчики начали поджигать вещи вокруг себя.

Пожар на площади 70 квадратных метров потушили сотрудники МЧС России.

Отмечается, что старшему ребенку в компании — восемь лет. Отвечать за поступок будут родители.