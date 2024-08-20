В Госдуме предложили ограничить количество детей мигрантов в школах

По данным авторов проекта, многие из этих детей испытывают трудности с социокультурной адаптацией и изучением русского языка, что приводит к образованию этнических групп и конфликтам.

В Госдуме предложили ограничить количество детей мигрантов в школах. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутатов Яну Лантратову и Сергея Миронова.

По данным авторов проекта, многие из этих детей испытывают трудности с социокультурной адаптацией и изучением русского языка, что приводит к образованию этнических групп и конфликтам.