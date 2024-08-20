В Госдуме предложили доплачивать россиянам за долгий брак

Выплаты хотят привязать к продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни платить 20 тысяч рублей, за четверть века — 25 тысяч. И так далее с шагом в 5 лет и увеличением суммы на 5 тысяч рублей

В Госдуме предложили доплачивать россиянам за долгий брак. Об этом пишет «Парламентская газета».

Авторы инициативы хотят привязать выплаты к продолжительности брака. Например, за 20 лет совместной жизни платить 20 тысяч рублей, за четверть века — 25 тысяч. И так далее с шагом в 5 лет и увеличением суммы на 5 тысяч рублей.

Сумму хотят делить на обоих супругов или перечислять деньги на счет одного из них.

Отмечается, что проект отправили на доработку. Его рассмотрят осенью.