В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадала женщина. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Нападение произошло в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. Женщину с минно-взрывной травмой и контузией доставили в городскую больницу.

Также зафиксирован одиночный прилет снаряда в селе Нежеголь Шебекинского городского округа. В частном домовладении повреждены кровля и потолок, посечен забор.