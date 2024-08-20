В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали после атаки ВСУ

В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что трое получили ранения в поселке Октябрьский. Мужчины обратились в больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями, им оказали медпомощь. Также от атаки пострадал житель села Ясные Зори, его госпитализировали.

Повреждения получили социальный объект, административное здание и автомобили.