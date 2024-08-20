Студентка РязГМУ стала стипендиатом Профсоюза

Студентка 5 курса медико-профилактического факультета РязГМУ Минздрава России Анна Григорова стала обладательницей стипендии Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ее кандидатуру рекомендовала первичная профсоюзная организация РязГМУ, одобрила Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ и утвердил Центральный комитетом.

Стипендию Профсоюза назначают ежегодно, ее получателем может стать один студент в регионе. Критериями служат активное участие в жизни профсоюзной организации и уровень успеваемости.

Анна возглавляет профбюро на своем факультете, является одним из организаторов вузовских профсоюзных мероприятий и акций, активно участвует в информационном продвижении деятельности профкома в социальных сетях.

Одним из значимых профсоюзных событий в РязГМУ, к которому причастна студентка, стала Школа профсоюзного актива (ШПА). В рамках этого мероприятия объединили и обучили более 30 студентов университета основам профсоюзной работы и проектной деятельности. Также на счету стипендиата — помощь в организации спартакиады среди сотрудников медицинского университета.

Стипендия Профсоюза — это возможность для стипендиата двигаться выше в своем развитии. Анна получает дополнительное образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и планирует использовать полученные средства для оплаты обучения.