Студентка РязГМУ стала стипендиатом Профсоюза

Студентка 5 курса медико-профилактического факультета РязГМУ Минздрава России Анна Григорова стала обладательницей стипендии Профсоюза работников здравоохранения РФ.
Ее кандидатуру рекомендовала первичная профсоюзная организация РязГМУ, одобрила
Стипендию Профсоюза назначают ежегодно, ее получателем может стать один студент в регионе. Критериями служат активное участие в жизни профсоюзной организации и уровень успеваемости.
Анна возглавляет профбюро на своем факультете, является одним из организаторов вузовских профсоюзных мероприятий и акций, активно участвует в информационном продвижении деятельности
Одним из значимых профсоюзных событий в РязГМУ, к которому причастна студентка, стала Школа профсоюзного актива (ШПА). В рамках этого мероприятия объединили и обучили более 30 студентов университета основам профсоюзной работы и проектной деятельности. Также на счету стипендиата — помощь в организации спартакиады среди сотрудников медицинского университета.
Стипендия Профсоюза — это возможность для стипендиата двигаться выше в своем развитии. Анна получает дополнительное образование «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» и планирует использовать полученные средства для оплаты обучения.