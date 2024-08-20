Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейды в общественном транспорте
Инспекторы проверят водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по дорогам федерального значения.
Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейды в общественном транспорте. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
Инспекторы проверят водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по автодорогам федерального значения
Мероприятия проводятся в целях устранения причин и условий для возникновения ДТП.