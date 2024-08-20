Рязанка выиграла суд с группой в соцсети

Отмечается, что женщина решила поучаствовать в розыгрыше Iphone 13 Pro Max, который устроили в группе в социальной сети «Вконтакте». В декабре 2022 года она стала победителем розыгрыша. Организаторы связались с ней в личных сообщениях, пообещали связаться позже, чтобы выбрать цвет телефона и договориться о дате вручения и пропали. Позже женщину заблокировали.

Рязанка выиграла суд с группой в соцсети. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

Отмечается, что женщина решила поучаствовать в розыгрыше Iphone 13 Pro Max, который устроили в группе в социальной сети «Вконтакте». В декабре 2022 года она стала победителем розыгрыша. Организаторы связались с ней в личных сообщениях, пообещали связаться позже, чтобы выбрать цвет телефона и договориться о дате вручения и пропали. Позже женщину заблокировали.

Рязанка обратилась в суд. По итогам дела, суд обязал организатора конкурса в течение 30 дней передать истице iPhone 13 Pro Max, а также взыскал с него судебные расходы.