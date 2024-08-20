Рязанец выиграл в лотерею один миллион рублей

На эти деньги Сергей Буробин купит собственное жильё. Ранее его отец также выиграл в лотерею миллион рублей.

Житель Рязани Сергей Буробин выиграл в лотерею один миллион рублей. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба «Столото».

Мужчина признается, что «чуда не ожидал», но после проверки победы сразу же сообщил отцу. «Выигрыш для меня — большая радость и возможность изменить жизнь к лучшему!», — заявил Буробин .

Миллион рублей он потратит на покупку собственного жилья. Рязанец поделился, что его отец ранее также выиграл в лотерею аналогичную сумму. На эти деньги он отремонтировал трактор и помог близким.