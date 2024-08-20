Рязанцев предупредили о волне субтропического тепла

По данным синоптиков, можно будет возобновить купальный сезон.

Рязанцев предупредили о волне субтропического тепла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Отмечается, что на следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов.

По данным синоптиков, можно будет возобновить купальный сезон.

Как сообщил Тишковец, температура поверхностного слоя воды на Оке составила 20-21 градус.