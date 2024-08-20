Рязанцев предупредили о волне субтропического тепла
По данным синоптиков, можно будет возобновить купальный сезон.
Рязанцев предупредили о волне субтропического тепла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Отмечается, что на следующей неделе в Центральной России прогнозируется волна субтропического тепла до плюс 30 градусов.
По данным синоптиков, можно будет возобновить купальный сезон.
Как сообщил Тишковец, температура поверхностного слоя воды на Оке составила 20-21 градус.