Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды со среды на четверг
Ее не будет с 04:00 21 августа до 02:00 22 августа.
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды со среды на четверг. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».
С 04:00 со среды, 21 августа, до 02:00 четверга, 22 августа, холодной воды не будет по адресам:
- улица Дружная, дома №№ 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб), 2-а (МАУ Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11-а, 11-б, 13, 1-3б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр Мальшина), 35-г (МАУ Рязани СК Химик);
- улица Качевская, дома №№ 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
- микрорайон Качевские Дворики, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (частный сектор);
- поселок Качево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (частный сектор);
- поселок Мордасово, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (частный сектор);
- улица Поселковая, дома №№ 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а;
- улица Предзаводская, дома №№ 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49);
- Ряжское шоссе, дома №№ 20 (территория завода Химволокно — организации), 20-з (Газпромнефть-Рязанский завод битумных материалов, ООО), 19 (ООО, Нямуно банга производственная компания), 18 г (АГЗС);
- район Строителей, дома №№ 7, 7а (организации);
- ЦТП № 1 улица Предзаводская, дом № 9;
- ЦТП № 2 улица Качевская, дома № 34к4 стр. 1.