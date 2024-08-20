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Рязанцам назвали самые выгодные вакансии августа с зарплатой более 150 тысяч
Больше всего готовы платить инженеру-механику, менеджеру отдела продаж и арматурщику кузовного цеха.

Рязанцам назвали самые выгодные вакансии августа с зарплатой более 150 тысяч. Исследование провел SuperJob.

Больше всего готовы платить инженеру-механику. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы. Компания предлагает зарплату от 160 тыс. рублей.

На втором месте — должность менеджера отдела продаж с зарплатой от 125 тыс. рублей.

Третью строчку занимает арматурщик кузовного цеха с зарплатой до 140 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы от одного года. Работодатель обещает спецодежду.

В рейтинг также вошли вакансии инженера-проектировщика наружного освещения с зарплатой до 130 тыс. рублей и руководителя отдела закупок с зарплатой до 100 тыс. рублей.