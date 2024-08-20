Российский музыкальный лейбл «Мелодия» возобновит выпуск виниловых пластинок

Производство планируют запустить весной 2025 года.

Российский музыкальный лейбл «Мелодия» возобновит выпуск виниловых пластинок. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Андрея Кричевского.

Звод по производству запустят в Новосибирске. В августе 2024 года компания уже зарегистрировала в ЕГРЮЛе юрлицо АО «Новосибирский завод грампластинок — «Фирма Мелодия» и стала его единственным учредителем.

Совокупные инвестиции в проект составят около 150 миллионов рублей. Их направят на покупку помещения для завода, сырья, оборудования для создания пластинок.

По словам Кричевского, технической базой завода станут гонконгские производственные линии Allegro II, которые поставляются в Россию через Европу и Китай.

Гендиректор «Мелодии» планирует ввести завод в эксплуатацию весной 2025 года. Он будет выпускать до 100 тысяч пластинок в год. За пять лет компания планирует занять 30-50% этого рынка в России.