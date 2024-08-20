Российские ученые создали препарат для лечения рака легких

Отмечается, что отечественное средство для лечения рака легких нацелено на поражение злокачественных клеток при минимальном воздействии на здоровые.

Российские ученые создали препарат для лечения рака легких. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на МФТИ.

Отмечается, что до конца текущего года проведут испытания нового средства in vitro, после чего должны стартовать доклинические и клинические исследования.

Ученые пояснили, что отечественное средство для лечения рака легких нацелено на поражение злокачественных клеток при минимальном воздействии на здоровые.