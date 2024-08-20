Путин: Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами

«Как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, на Донбассе, в Новороссии.», — сказал он.

Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, на Донбассе, в Новороссии.», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия достигнет своих целей и накажет преступников.