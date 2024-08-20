Путин отказался встретиться с Павлом Дуровым в Азербайджане

Отмечается, что президент России и основатель «Телеграма» одновременно находились в Баку.

Путин отказался встретиться с Павлом Дуровым в Азербайджане. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил Telegram-канал «Baza».

Отмечается, что президент России и основатель «Телеграма» одновременно находились в Баку.

По данным портала, за несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили российскому лидеру организовать встречу с главой «Телеграма» Павлом Дуровым, но Путин отказался. Причина отказа неизвестна.

Владимир Путин пробыл с официальным визитом в Азербайджане два дня. Российская делегация уже вернулась из поездки.