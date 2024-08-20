Правительство РФ поддержало закон о списании долгов участников СВО
Отмечается, что проект предлагает меры по аннулированию кредитных обязательств и долгов по ЖКХ в случаях получения государственных наград, гибели или завершения службы.
Правительство РФ поддержало закон о списании долгов участников СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что проект предлагает меры по аннулированию кредитных обязательств и долгов по ЖКХ в случаях получения государственных наград, гибели или завершения службы.