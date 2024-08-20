Politico: Украина хочет провести переговоры с Россией
По данным издания, киевские власти хотят начать переговоры, так как считают, что вторжение в Курскую область улучшило их переговорные позиции.
Украина захотела провести переговоры с Россией после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что Киев хочет провести переговоры с Москвой только при участии посредников, как это было с «зерновой» сделкой.
По данным издания, киевские власти хотят начать переговоры, так как считают, что вторжение в Курскую область улучшило их переговорные позиции.