Politico: Украина хочет провести переговоры с Россией

По данным издания, киевские власти хотят начать переговоры, так как считают, что вторжение в Курскую область улучшило их переговорные позиции.

Украина захотела провести переговоры с Россией после вторжения ВСУ на территорию Курской области. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Киев хочет провести переговоры с Москвой только при участии посредников, как это было с «зерновой» сделкой.

По данным издания, киевские власти хотят начать переговоры, так как считают, что вторжение в Курскую область улучшило их переговорные позиции.