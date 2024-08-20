Останки красноармейца из Сасова нашли в Калужской области

Он был старшим пулеметчиком, погиб в бою 13 июля 1943 года.

Останки красноармейца из Сасова нашли в Калужской области. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на заместителя главы администрации округа Людмилу Амелину.

Отмечается, что место захоронения обнаружил отряд военно-патриотического клуба «Илья Муромец».

Красноармейцем оказался Василий Иванович Улитин, уроженец деревни Пятаково Сасовского района.

Он был старшим пулеметчиком, погиб в бою 13 июля 1943 года.