Останки красноармейца из Сасова нашли в Калужской области
Он был старшим пулеметчиком, погиб в бою 13 июля 1943 года.
Останки красноармейца из Сасова нашли в Калужской области. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на заместителя главы администрации округа Людмилу Амелину.
Отмечается, что место захоронения обнаружил отряд военно-патриотического клуба «Илья Муромец».
Красноармейцем оказался Василий Иванович Улитин, уроженец деревни Пятаково Сасовского района.
Он был старшим пулеметчиком, погиб в бою 13 июля 1943 года.