Назначены прокуроры Советского района Рязани и Сасовского округа
Новым прокурором Советского района Рязани назначена Ольга Ткачева. Ранее она занимала должность Скопинского межрайонного прокурора. Сасовскую межрайонную прокуратуру возглавила Яна Любимова, ранее занимавшая пост заместителя Касимовского межрайонного прокурора.
Назначены прокуроры Советского района Рязани и Сасовского округа. Об этом сообщает Vidsboku.
По данным издания, новым прокурором Советского района Рязани назначена Ольга Ткачева. Ранее она занимала должность Скопинского межрайонного прокурора.
Сасовскую межрайонную прокуратуру возглавила Яна Любимова, ранее занимавшая пост заместителя Касимовского межрайонного прокурора.