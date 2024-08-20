На жителя Ряжска возбудили уголовное дело за кражу 10 килограммов помидоров

Ранее мужчина уже был подвергнут судом административному наказанию за мелкое хищение.

Полицейские привлекают к уголовной ответственности жителя Ряжска, похитившего с огорода 10 кг помидоров. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил, а пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что неизвестный проник на огород около ее дома и оборвал с кустов урожай.

Оперативники установили, что к краже причастен 45-летний неработающий житель Ряжска. Вес похищенных помидоров составил 10 килограммов.

Также выяснилось, что в мае 2024 года мужчина уже был подвергнут судом административному наказанию за мелкое хищение. В связи с этим в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».